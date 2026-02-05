"Финам" установил прогнозную цену акций iShares Silver Trust на уровне $110

"Финам" установил целевую цену акций iShares Silver Trust на уровне $110 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 50% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"На рынке серебра шесть последних лет отмечается дефицит сырья, усугубляемый ограниченной ликвидностью на лондонском рынке и растущим физическим дефицитом металла в Нью-Йорке, - пишет эксперт Александр Потавин. - Это сочетается с ограничительными мерами со стороны основных производителей серебра из Китая, Мексики, Перу и Чили, что дополнительно поддерживает цены. С октября 2025 года, и особенно в начале 2026 года, рынок серебра демонстрирует глубокую бэквордацию. То есть инвесторы готовы платить за немедленную поставку физического серебра больше, чем за его поставку в будущем. Бэквордация на рынке серебра является сильным сигналом о текущем дефиците предложения и высоком спросе на физический металл".

По мнению аналитика, рынок серебра нормализуется только тогда, когда спред между 12-месячными свопами на серебро и процентными ставками в США вернется в область нуля. Пока указанный выше показатель остается ниже нуля, восходящее давление на серебро, на взгляд Потавина, будет сохраняться.

Инструмент iShares Silver Trust не является индексным фондом в чистом виде, но создан для отслеживания цен на серебро. iShares Silver Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca.

