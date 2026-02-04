"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Софтлайна

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Софтлайн" на фоне в целом слабых предварительных финансовых показателей эмитента за 2025 год, говорится в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Результаты оказались хуже прогнозов менеджмента, еще в ноябре компания ожидала, что оборот группы должен был превысить 150 млрд рублей, констатирует эксперт.

Скорректированная EBITDA также оказалась ниже ранее объявленного диапазона.

"В целом результаты кажутся нам слабыми, и мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании. "Софтлайн" раскроет полные финансовые результаты 19 февраля, что позволит увидеть более репрезентативную картину финансового состояния бизнеса, однако мы не ждем, что это станет позитивным катализатором для котировок его бумаг", - пишет Лазаричева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.