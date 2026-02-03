Рыночная конъюнктура для акций нефтяников остается непростой - "Финам"

Рыночная конъюнктура для акций нефтяников остается непростой, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам".

"Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации. Мировые цены на нефть стабилизировались, однако дисконт на сорт Urals сильно расширился после санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые были введены еще в октябре, - пишут эксперты. - На фоне небольшого уменьшения поставок в Индию и повышенной осторожности со стороны прочих импортеров российской нефти дисконт на сорт Urals держится в диапазоне $20-25/барр., хотя до последних санкций он не превышал $13/барр.".

Кроме того, аналитики указывают, что курс рубля продолжает показывать аномальную силу - на фоне сниженного уровня импорта и повышенных продаж со стороны ЦБ и Минфина курс доллара в последние недели держится ниже 80 руб./$1, отмечают аналитики.

Совокупность этих факторов привела к тому, что в декабре-январе рублевая стоимость Urals находилась в диапазоне 3000-3400 руб./барр., что, по оценке стратегов, почти в два раза ниже, чем в начале прошлого года.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем роста курса доллара до 90 руб./$1 к концу года и допускаем постепенное снижение дисконта на Urals по мере приспосабливания рынка санкциям или в случае прогресса в переговорах по ситуации на Украине, - прогнозируют эксперты "Финама". - В то же время для заметной положительной переоценки сектору, на наш взгляд, требуются цены выше 5000 руб./барр.".

