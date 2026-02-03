Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал данные об объемах торгов за январь 2026 года.

"Несмотря на заметное сокращение объемов в месячном сопоставлении на всех площадках под влиянием продолжительных выходных, считаем январские данные весьма сильными. В годовом сопоставлении темпы роста по-прежнему измеряются везде, кроме рынка акций, двузначными цифрами, - отмечает эксперт. - Некоторое замедление отмечается на денежном рынке, а резкое ускорение показали срочный и прочие рынки. Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумаге, отмечая по-прежнему большие объемы торгов, хотя из-за сезонного фактора значение января невысоко".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.