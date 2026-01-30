ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 1550 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Эмитент неплохо закрыл 2025 год на операционном уровне, несмотря на сложность рынка. Позитивно, что группа продолжает диверсифицироваться за счет недевелопмента и параллельно застройщик усиливает дисциплину в земельном банке и долге. Впрочем, некоторое снижение последнего все же пока не решает проблему повышенной долговой нагрузки, - отмечает эксперт. - Фокус на регионы с устойчивым спросом и хорошей маржинальностью снижает риск низкой распроданности и помогает легче проходить период высокой ставки за счет более сильной экономики проектов. Помимо корпоративных факторов, ключевым триггером роста бумаг "Самолета" остается дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.