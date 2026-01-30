.
30 января 2026 года 11:39
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Минфин РФ готовит проект указа, предусматривающий введение экспортных пошлин на алмазы в рамках поддержки отечественной гранильной отрасли, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Эксперты инвестбанка считает новость умеренно негативной. "По нашей оценке эффект от данной меры может составлять около 15% от EBITDA прогнозируемой на 2026 год (с 70 млрд руб. до 59 млрд руб. или около 11 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA может снизиться в 2026 году с 25% до 22%, - отмечают они. - Прогнозная прибыль "АЛРОСА" может сократиться почти на 40%, с 20 млрд руб. до 12 млрд руб., за 2026 год в случае немедленного введения пошлин". "Акции компании торгуются с отрицательным мультипликатором P/E по текущим ценам против среднеисторического уровня 7х. Учитывая наши прогнозы ключевой ставки и курса рубля на двенадцать месяцев, целевой Р/Е на 2026 год составит около 8х, что выше исторических значений и соответствует "негативному" взгляду, - пишут аналитики банка в обзоре. - Чтобы бумага стала привлекательной для инвестиций, ее Р/Е должен быть на уровне 6х. Для этого курс рубля должен быть выше 120 руб./$1, что мы считаем маловероятным, либо цены на алмазы должны вырасти на 30%. Сейчас это тоже не представляется реалистичным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
