Рубль пока сохраняет потенциал возврата в диапазон 10,85-11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Рубль в целом пока сохраняет потенциал ослабления и возврата в диапазон 10,85-11 руб. за юань, но все будет зависеть от геополитических вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что в моменте давление на котировки нефти марки Brent оказывают новости об "энергетическом перемирии", но с учетом возможной реализации геополитических рисков на выходных цена на сырье пока вряд ли уйдет ниже $68,5 за баррель.

