.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво переживает непростую макроэкономическую конъюнктуру и негативные последствия тарифной политики Дональда Трампа, отмечает эксперт. Целевая цена, указывает он, получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM, EV/EBITDA NTM и P/DPS NTM). Также Магомедов обращает внимание на следующие факторы: - Эмитент стабильно выплачивает ежеквартальные дивиденды. - Защитный характер бизнеса компании. Высокий спрос на продукцию ежедневного пользования обеспечивает устойчивость доходов, что делает ее защитным активом. - Глобальное присутствие. P&G реализует свою продукцию в 180 странах, около 50% выручки зарабатывается за пределами США, что снижает риски и открывает возможности роста в развивающихся регионах. - Лидерство на рынке. Бренды компании доминируют в своих категориях, что позволяет экономить за счет масштаба и эффективно использовать маркетинговые ресурсы. Указывает аналитик "Финама" и возможные риски: - Колебания курсов валют существенно влияют на финансовые показатели P&G, которая получает около 50% выручки за пределами США. - Высокая инфляция и рост процентных ставок снижают покупательскую способность, что негативно влияет на спрос на премиальные продукты. Procter & Gamble Co. - ведущий мировой производитель товаров ежедневного пользования, работающий в сегментах здоровья, красоты, личной гигиены и товаров для дома. Основные бренды включают Pampers, Ariel, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Oral-B и Tide. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-PROCTER/GAMBLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
29 января 2026 года 11:16
Акции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год. Эксперты сервиса нейтрально оценивают... читать дальше
.29 января 2026 года 10:59
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает... читать дальше
.29 января 2026 года 10:42
Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако... читать дальше
.29 января 2026 года 10:26
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций ГМК "Норильский никель" до 201 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
.29 января 2026 года 10:09
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб. за юань в ближайшие торговые дни, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты Банком России, рост цен на нефть на фоне... читать дальше
.29 января 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, что может открыть пространство для роста в направлении 3000 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Геополитические ожидания остаются в... читать дальше
.29 января 2026 года 09:28
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Бенчмарк опять не взял планку 2800 пунктов, но подходы еще будут. Участники пока не готовы покупать широкий рынок в... читать дальше
.29 января 2026 года 09:13
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2025... читать дальше
.29 января 2026 года 09:10
Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть активно дорожает в четверг на геополитических рисках, Brent торгуется у $69,3 за баррель. читать дальше
.28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.