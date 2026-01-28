"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво переживает непростую макроэкономическую конъюнктуру и негативные последствия тарифной политики Дональда Трампа, отмечает эксперт.

Целевая цена, указывает он, получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM, EV/EBITDA NTM и P/DPS NTM).

Также Магомедов обращает внимание на следующие факторы:

- Эмитент стабильно выплачивает ежеквартальные дивиденды.

- Защитный характер бизнеса компании. Высокий спрос на продукцию ежедневного пользования обеспечивает устойчивость доходов, что делает ее защитным активом.

- Глобальное присутствие. P&G реализует свою продукцию в 180 странах, около 50% выручки зарабатывается за пределами США, что снижает риски и открывает возможности роста в развивающихся регионах.

- Лидерство на рынке. Бренды компании доминируют в своих категориях, что позволяет экономить за счет масштаба и эффективно использовать маркетинговые ресурсы.

Указывает аналитик "Финама" и возможные риски:

- Колебания курсов валют существенно влияют на финансовые показатели P&G, которая получает около 50% выручки за пределами США.

- Высокая инфляция и рост процентных ставок снижают покупательскую способность, что негативно влияет на спрос на премиальные продукты.

Procter & Gamble Co. - ведущий мировой производитель товаров ежедневного пользования, работающий в сегментах здоровья, красоты, личной гигиены и товаров для дома. Основные бренды включают Pampers, Ariel, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Oral-B и Tide.

