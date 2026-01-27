"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Промомеда с целью 450 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Промомед" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

По мнению экспертов, в феврале 2026 года "Промомед" может раскрыть сильные операционные результаты. "Достижение прогнозов по ключевым финансовым показателям может укрепить восприятие акций "Промомеда" как бумаг компании роста, - отмечают они. - Кроме того, дальнейший трек по смягчению денежно-кредитной политики Банком России может позитивно сказаться на уменьшении процентных расходов и росте чистой прибыли "Промомеда". На этом фоне стоимость акций компании может вырасти до 450 руб. на горизонте трех месяцев".

Аналитики сервиса выделяют следующие факторы риска:

- Замедление темпов роста выручки ниже прогнозов компании.

- Переход Банка России к жесткой денежно-кредитной политике.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.