Фундаментальные факторы могут обеспечивать позитивную динамику цены акций Норникеля - "Велес Капитал"

Фундаментальные факторы (высокие цены на металлы, улучшение настроений на российском фондовом рынке и надежды на возвращение эмитента к выплатам дивидендов) могут обеспечивать позитивную динамику котировок акций ГМК "Норильский никель" в ближайшие месяцы, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Эмитент производит как палладий, так и платину с золотом, напоминает эксперт.

Глава компании Владимир Потанин в конце декабря 2025 года заявил, что не уверен в перспективах выплаты дивидендов по итогам 2025 года, но рассчитывает на положительный свободный денежный поток в 2026 году для последующих выплат.

На данный момент известно, что "Норникель" получил чистую прибыль за 9М25 по РСБУ в размере 22,5 млрд руб. против прибыли в 37,8 млрд руб. годом ранее.

"В конце октября мы подтвердили нашу фундаментальную рекомендацию для акций - "покупать" с целевой ценой 156 руб." - говорится в материале Кожуховой.

"С технической точки зрения бумаги "Норникеля" в 2026 году развивают начатый еще летом 2025 года восходящий тренд, в рамках которого все ближе подходят к пику всего 2023 года (183,36 руб.). При стабилизации выше указанной отметки следующими целями котировок станут уровни 2022 года с перспективой пробоя 200 руб., - указывает аналитик "Велес Капитала". - Среднесрочные сигналы не исключают развития роста цены акций, в то время как краткосрочные, в виде "медвежьей" дивергенции с гистограммой MACD на дневном графике, предупреждают о возможной коррекции бумаг с целевыми уровнями 156,50 руб. и 146,50 руб. перед возвращением к повышению".

Высокие цены на металлы, улучшение настроений на российском фондовом рынке и надежды на возвращение эмитента к дивидендам могут обеспечивать позитивную динамику котировок акций компании в ближайшие месяцы, полагает Кожухова.

Негативным среднесрочным сигналом в то же время, по ее мнению, стало бы возвращение котировок бумаг ниже поддержки в 136 руб. за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.