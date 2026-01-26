"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4 руб

Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков.

Предварительные операционные результаты эмитента за 2025 год выглядят сильными, констатируют эксперты: бизнес уверенно масштабируется сразу по нескольким направлениям.

Ключевым драйвером, отмечают они, по-прежнему остается оптовая торговля драгоценными металлами - благоприятная рыночная конъюнктура позволяет МГКЛ показывать кратный рост.

При этом структура выручки постепенно становится более диверсифицированной.

Направление ресейла ускоряется и все заметнее влияет на общий результат, формируя задел для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, обращают внимание в инвесткомпании.

"Темпы расширения бизнеса выглядят устойчивыми, а потенциал отдельных направлений еще не реализован в полной мере. На текущих уровнях рынок, на наш взгляд, не до конца отражает масштабы и качество роста эмитента, что делает его бумаги интересными с точки зрения оценки. Наш таргет по акциям - 4 рубля за штуку ("покупать")", - пишут эксперты в обзоре.

