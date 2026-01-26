"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталона

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон груп" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Операционные результаты эмитента за 4К25 мы можем охарактеризовать как сильные, хотя они и были достигнуты за счет Московского региона. Кроме того, мы отмечаем относительно низкую долю ипотечных сделок в продажах жилой недвижимости (32%). Это значит, что спрос в многом растет за счет фундаментальных факторов, а не из-за стремления покупателей успеть оформить ипотеку до 1 февраля 2026 года, когда условия льготных программ ужесточатся", - пишут эксперты.

"У нас сейчас "негативный" взгляд на акции "Эталона". Мы ожидаем выхода финансовых результатов за II полугодие 2025 года, чтобы оценить, сохранилось ли давление на маржинальность. Также ждем завершения допэмиссии", - говорится в обзоре инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.