Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"В последние торговые сессии российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь, понесенных в начале недели. Индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, при этом объемы торгов на рынке хоть и выросли, но остались существенно ниже среднедневных объемов прошлого года. На предстоящей неделе ожидаем, что индекс Мосбиржи может выйти в район отметки 2800 пунктов. Дополнительный импульс к росту рынок получит в случае выхода хороших данных по недельной инфляции", - пишут эксперты банка.

