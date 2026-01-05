Закрытие дивгэпа в акциях X5 будет не быстрым - "Т-Инвестиции"

Быстрого закрытия дивидендного "гэпа" в акциях ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) ждать не стоит, уверен аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Самуйлов.

Понедельник, 5 января - последний день, когда можно купить акции одного из самых крупных ритейлеров в России под дивидендную выплату за девять месяцев 2025 года. Акционеры получат по 368 рублей на бумагу, что дает доходность около 12%.

"Дивидендная доходность выплаты составляет около 12%, а бумаги X5 за последние два месяца активно росли, поэтому быстрого закрытия дивидендного "гэпа" ждать не стоит, - считает эксперт. - Дальнейшая динамика котировок акций будет зависеть от операционных и финансовых результатов за 4К25, которые мы ожидаем в конце января и в середине марта 2026 года соответственно".

На взгляд Самуйлова, после дивотсечки акции эмитента могут скорректироваться на меньшую величину, чем размер дивиденда, так как в условиях замедления экономики инвесторы обычно уходят в бумаги защитных секторов, к которым аналитик относит продовольственный ритейл.

"Считаем, что долгосрочным инвесторам имеет смысл присмотреться к бумагам и до отсечки. Наш таргет на горизонте года - 3300 рублей, а полная доходность с учетом текущих дивидендов - 27%", - указывает эксперт брокера.

"Актуальную выплату дивидендов частично совершают из накопленной прибыли компании за прошлые годы, когда ритейлер не мог распределять дивиденды между акционерами из-за иностранной прописки, - отмечает аналитик "Т-Инвестиций". - Поэтому мы ожидаем более скромных дивидендов в дальнейшем, в совокупном размере около 378 рублей за две последующие выплаты (12% доходности). Вместе с тем, по нашим прогнозам, это соответствует наиболее высокой дивидендной доходности в секторе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.