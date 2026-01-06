Потенциал роста цен на медь в текущем году составляет 15% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потенциал роста цен на медь в текущем году составляет 15%, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Глобальный рынок меди вступает в период структурного дефицита. Уже в 2025 году нехватка металла оценивается в 2,5% от мирового спроса, а к 2026 году может достичь 3%, - отмечает эксперт в комментарии. - Кризис предложения вызван рядом факторов: внеплановые остановки крупных шахт, производственные сложности и истощение руды. Кроме того, число месторождений ограниченно - 25% всей мировой добычи приходится на Чили. Инвестиций в добычу оказалось недостаточно, и, по прогнозам, реальные объёмы добычи в период с 2028 по 2034 годы будут на 15% ниже ожидаемых ранее".

Параллельно спрос на медь продолжает уверенно расти: на 6% ежегодно в мире и на 9% - в Китае, указывает Михеев. Ключевым драйвером, по его мнению, выступают масштабные инвестиции Китая в электросетевую инфраструктуру (15-25% роста в год), на которую уже сегодня приходится 10-15% регионального потребления меди.

На фоне дисбаланса между ограниченным предложением и растущим спросом аналитик ожидает укрепления цен на медь в 2026 году на 15%.

