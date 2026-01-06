Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800п в ближайшие торговые сессии - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов в ближайшие торговые сессии на фоне умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Эксперты напоминают, что в понедельник фондовые индикаторы показали умеренное снижение, демонстрируя сдержанную динамику на фоне пониженной активности в праздничный период. Индекс Мосбиржи просел на 0,34% до 2757,09 пункта, индекс РТС - на 0,34% до 1110,29 пункта. Российский рубль ослаб по отношению к доллару США до 79,84 руб./$1.

На глобальных рынках обострение ситуации вокруг Венесуэлы спровоцировало всплеск спроса на защитные активы, что на российском рынке поддержало интерес инвесторов к компаниям металлургического сектора: акции "РусАла" и "Полюса" оказались в числе лидеров роста, отмечается в комментарии.

"По мере смягчения денежно-кредитной политики и стабилизации геополитического фона, российские фондовые индексы будут склонны к возвращению в более высокие торговые диапазоны, - прогнозируют аналитики. - В ближайшие дни индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов на фоне умеренной волатильности".

