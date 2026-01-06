ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в 2026г - "Астра Управление активами"

ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами".

По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами:

- ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может опуститься до 10-11% в 2026 и 8-9% в 2027 году, актуальный прогноз ЦБ по средней ставке 13-15% в 2026 году предполагает ее уровень от 9% до 13,5-14% к концу года.

- Постепенным снижением опасений рынка относительно жесткости ДКП и достижимости нижней половины диапазона ставки в 2027 году и нейтральной ставки 7,5-8,5% в 2027-2028гг.

- Нормализацией формы кривой и переходом к положительному наклону между длинными и средними/короткими бумагами уже в течение 2026 года.

По мнению экспертов, в 2026-2027гг средние/длинные ОФЗ могут дать 20-30% годовых, обыгрывая денежный рынок и ОФЗ флоатеры почти при любом сценарии по скорости снижения ставки, она будет влиять лишь на распределение доходности между 2026 и 2027 годами.

"Тактически начало 2026 года может быть чуть более сложным для ОФЗ и особенно длинных выпусков, учитывая возможное перераспределение первичного предложения Минфина от средних в длинные инструменты и высокую чувствительность рынка к первым недельным данным по инфляции в январе с проявляющимися эффектами НДС и тарифов/сборов. Но по мере нормализации инфляции с февраля длинные ОФЗ, полагаем, нагонят отставание", - прогнозируют аналитики.

