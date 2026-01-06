.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном спекулятивным ажиотажем, а не фундаментальными причинами". По мнению Михеева, фундаментальными факторами может быть подкреплен рост палладия. Среди металлов платиновой группы аналитик считает его наиболее перспективным. "Стоимость палладия может вырасти вследствие ожидаемого роста промышленного спроса, прежде всего в Китае, - прогнозирует стратег. - Ключевыми драйверами могут стать возможное ужесточение экологических норм - возврат RDE тестирований и внедрение стандарта China 7. Новый стандарт, направленный на сокращение выбросов автотранспорта, увеличит содержание металлов в катализаторах и может расширить дефицит на рынке палладия примерно на 4% и на рынке платины на 1-2%". Дополнительным фактором роста для палладия, на взгляд Михеева, станет ситуация с поставками: большой объем коротких позиций на фоне низких физических запасов создает условия для роста цен. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛЫ-ПЛАТИНА-ПРОГНОЗ
.
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может... читать дальше
.06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические... читать дальше
.06 января 2026 года 11:36
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500/унц. на горизонте двух-трех лет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500 за тройскую унцию на горизонте двух-трех лет, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "Стоимость золота, взлетевшая до исторических максимумов за унцию, может не удержаться на завоеванных высотах.... читать дальше
.06 января 2026 года 10:50
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 12% к концу 2026 года, полагают аналитики ПСБ. "В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления в 2026 году на отметке около 5% (достичь таргета не позволит частичное восстановление экономической активности во II полугодии и ослабление... читать дальше
.06 января 2026 года 10:19
Потенциал роста цен на медь в текущем году составляет 15%, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Глобальный рынок меди вступает в период структурного дефицита. Уже в 2025 году нехватка металла оценивается в 2,5% от мирового спроса, а к 2026 году может достичь 3%, -... читать дальше
.06 января 2026 года 09:55
Уолл-стрит начала неделю в плюсе, Dow Jones вырос до рекорда. Рынки акций АТР активно растут вслед за Уолл-стрит, исключением выступает австралийский индекс. Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $61,6 за баррель читать дальше
.06 января 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800п в ближайшие торговые сессии - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов в ближайшие торговые сессии на фоне умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Эксперты напоминают, что в понедельник фондовые индикаторы показали умеренное снижение,... читать дальше
.05 января 2026 года 18:38
Акции Novabev Group - одни из фаворитов в потребительском секторе на российском фондовом рынке (прогнозная стоимость бумаг составляет 535 рублей за штуку), говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова. "Ритейл-сегмент компании, сеть алкомаркетов "ВинЛаб",... читать дальше
.05 января 2026 года 17:38
Банк России начнет 2026 год более осторожным смягчением политики, которое ускорится во втором-третьем квартале, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. По мнению эксперта, на конец текущего года ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 10% годовых в базовом сценарии и до... читать дальше
.05 января 2026 года 16:51
Условия для значимого ослабления рубля, скорее всего, сложатся лишь во 2П26 - "Астра Управление активами"
Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, сложатся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.