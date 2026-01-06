Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном спекулятивным ажиотажем, а не фундаментальными причинами".

По мнению Михеева, фундаментальными факторами может быть подкреплен рост палладия. Среди металлов платиновой группы аналитик считает его наиболее перспективным.

"Стоимость палладия может вырасти вследствие ожидаемого роста промышленного спроса, прежде всего в Китае, - прогнозирует стратег. - Ключевыми драйверами могут стать возможное ужесточение экологических норм - возврат RDE тестирований и внедрение стандарта China 7. Новый стандарт, направленный на сокращение выбросов автотранспорта, увеличит содержание металлов в катализаторах и может расширить дефицит на рынке палладия примерно на 4% и на рынке платины на 1-2%".

Дополнительным фактором роста для палладия, на взгляд Михеева, станет ситуация с поставками: большой объем коротких позиций на фоне низких физических запасов создает условия для роста цен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.