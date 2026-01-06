ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 12% к концу 2026 года - ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 12% к концу 2026 года, полагают аналитики ПСБ.

"В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления в 2026 году на отметке около 5% (достичь таргета не позволит частичное восстановление экономической активности во II полугодии и ослабление рубля) и рассчитываем на снижение ключевой ставки до 12% к концу следующего года", - пишут эксперты в стратегии на 2026 год.

По их мнению, более устойчивая просадка внутреннего спроса и сохранение крепкого рубля позволят ЦБ более агрессивно снизить ставку в оптимистичным сценарии (прогноз по ставке 8,5% в оптимистичном сценарии ПСБ). Негативный сценарий сопряжен с реализацией рисков для макростабильности, что вынудит ЦБ приостановить цикл снижения ключевой ставки (сохранение ставки на уровне 16% в негативном сценарии).

