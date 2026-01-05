.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти, ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти" и Татнефти
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 января 2026 года 12:49
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти, ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти" и Татнефти
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "Татнефти", сообщается в стратегии аналитиков на 2026 год. "Множество негативных факторов давления на котировки не меняют взгляд на долгосрочную привлекательность, однако тактически учитывая текущие цены и наши макропредпосылки акции нефтегазовых компаний не выглядят интересно", - отмечают эксперты. "Роснефть": укрепление курса рубля на конец 2025 года - позитив для дивидендов за прошлый год, но негатив для дивидендов за текущий (эффект курсовых разниц), указывают в банке. "ЛУКОЙЛ": высокая выплата за 1П25 (397 руб., 7% дивдоходности - на уровне доходности сектора за весь год), однако высокая степень неопределенности далее, отмечают аналитики. "Газпром нефть": уверенные результаты за 3К25. "На фоне роста рентабельности переработки во 2П25 ожидаем лучшую в секторе устойчивость показателей", - говорится в обзоре Совкомбанка. "Татнефть": слабая отчетность за 1П25. "На фоне роста рентабельности переработки ждем улучшение результатов во 2П25 (все еще нет санкций)", - указывают эксперты. "НОВАТЭК": стабильные операционные результаты, рост отгрузок с "Арктик СПГ 2", околонулевой чистый долг. "Газпром": прибыль в 2025 году вырастет (более 1,3 трлн руб.), однако аналитики банка не ожидают дивидендов по итогам года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может... читать дальше
.06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном... читать дальше
.06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические... читать дальше
.06 января 2026 года 11:36
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500/унц. на горизонте двух-трех лет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500 за тройскую унцию на горизонте двух-трех лет, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "Стоимость золота, взлетевшая до исторических максимумов за унцию, может не удержаться на завоеванных высотах.... читать дальше
.06 января 2026 года 10:50
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 12% к концу 2026 года, полагают аналитики ПСБ. "В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления в 2026 году на отметке около 5% (достичь таргета не позволит частичное восстановление экономической активности во II полугодии и ослабление... читать дальше
.06 января 2026 года 10:19
Потенциал роста цен на медь в текущем году составляет 15%, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Глобальный рынок меди вступает в период структурного дефицита. Уже в 2025 году нехватка металла оценивается в 2,5% от мирового спроса, а к 2026 году может достичь 3%, -... читать дальше
.06 января 2026 года 09:55
Уолл-стрит начала неделю в плюсе, Dow Jones вырос до рекорда. Рынки акций АТР активно растут вслед за Уолл-стрит, исключением выступает австралийский индекс. Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $61,6 за баррель читать дальше
.06 января 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800п в ближайшие торговые сессии - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов в ближайшие торговые сессии на фоне умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Эксперты напоминают, что в понедельник фондовые индикаторы показали умеренное снижение,... читать дальше
.05 января 2026 года 18:38
Акции Novabev Group - одни из фаворитов в потребительском секторе на российском фондовом рынке (прогнозная стоимость бумаг составляет 535 рублей за штуку), говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова. "Ритейл-сегмент компании, сеть алкомаркетов "ВинЛаб",... читать дальше
.05 января 2026 года 17:38
Банк России начнет 2026 год более осторожным смягчением политики, которое ускорится во втором-третьем квартале, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. По мнению эксперта, на конец текущего года ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 10% годовых в базовом сценарии и до... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.