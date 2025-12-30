Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2750-2770п - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию во вторник в узком диапазоне 2750-2770 пунктов, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Остающаяся туманной международная ситуация окончательно лишила инвесторов надежды на впечатляющий рост в конце года перед длинными выходными. Вряд ли участники рынка станут делать ставки на укороченной предпраздничной неделе перед пятью днями без торгов. Скорее всего, многие из них предпочтут дождаться первого в 2026 года раунда переговоров по Украине. Поэтому ожидаем, что во вторник индекс будет ходить в узком диапазоне 2750-2770 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

