10 декабря 2025 года 13:05
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка , считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей эмитента и прогнозных дивидендов, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты считают, что банк представил позитивный финансовый отчет за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года по РСБУ. Зачастую ежемесячная прибыль банка снижается к концу года, однако в ноябре текущего года Сбербанк демонстрирует более высокие темпы роста прибыли относительно динамики предыдущих лет. В частности, отмечают аналитики, рост прибыли обусловлен снижением расходов на резервы и переоценка кредитов, на динамику которых существенное влияние оказало укрепление рубля. Коэффициент достаточности базового капитала Сбербанка по РСБУ на конец ноября достиг 11,7%, основного капитала - 12%, общего капитала - 13,2%. При этом эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции" ожидают, что в 2025 году эмитент достигнет больших значений показателей достаточности капитала и сможет направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО. Прогнозный размер дивиденда за 2025 год составляет 37,2 рубля на акцию (потенциальная доходность - 12,2%). На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России в 2026 году, роста финансовых показателей и прогнозных дивидендов аналитики продолжают позитивно смотреть на акции Сбербанка , считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов, говорится в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
