Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в декабре выросла - "Т-Инвестиции"

Вероятность снижения ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 19 декабря 2025 года выросла, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Мы ожидаем, что на заседании в декабре регулятор будет обсуждать варианты снижения ключевой ставки от 50 до 150 б.п. Вероятность снижения на 100 б.п. выросла на фоне необычно быстрого замедления инфляции. В пользу более узкого шага (в 50 б.п.), однако, тоже есть аргументы - ожидания по повышению НДС и потенциально турбулентному закрытию года, - пишет эксперт в комментарии. - При этом решение может сопровождаться сбалансированной коммуникацией, открывающей дорогу дальнейшему снижению в 2026 году".

