"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Ping An Insurance с целевой ценой CNY 71,50 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,8% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы Ping An Insurance, - отмечает эксперт. - Продолжающееся повышение численности среднего класса в КНР на фоне сохраняющихся неплохих темпов роста экономики, постепенное старение населения и рост расходов на здравоохранение будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на страховые продукты и услуги в стране. И Ping An Insurance, являясь одним из ведущих китайских страховщиков, как мы ожидаем, будет выигрывать от развития указанных тенденций".

В то же время акции Ping An Insurance выросли почти на 30% с начала 2025 года и, на взгляд аналитика, уже не обладают каким-то существенным потенциалом укрепления.

Ping An Insurance (Group) Company of China (Ping An Insurance) - крупный китайский финансовый конгломерат, с упором на страховые услуги. Компания оказывает банковские услуги населению и бизнесу через подконтрольный Ping An Bank.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.