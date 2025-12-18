"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив финансового сектора в 2026г

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив финансового сектора в 2026г, сообщается в стратегии инвесткомпании.

"Во второй половине 2025 года рыночные ставки снизились, и чистая процентная маржа восстановилась у банков, чья стоимость фондирования чувствительна к динамике ключевой ставки. У банков, опирающихся на широкую розничную базу фондирования, показатель был стабильным, - напоминают эксперты. - Мы ждем, что к концу 2026 года ключевая ставка снизится до 12%, поэтому данные тенденции сохранятся и в следующем году. Исключением станет лишь Сбербанк, где мы прогнозируем, что чистая процентная маржа немного снизится. Она продержалась выше 6% в течение первых трех кварталов текущего года".

Регуляторная среда для сектора, по мнению стратегов "БКС МИ", остается сложной. В 2026 году продолжится восстановление надбавок к требуемым уровням достаточности капитала.

"Все эти тенденции мы учитываем в наших прогнозах, каждая из них по-разному влияет на банки в нашем покрытии, - отмечают эксперты. - Мы сохраняем "Позитивный" взгляд на бумаги "Т-Технологий" и, несмотря на проблемы с достаточностью капитала и ужесточение регулирования, на ВТБ. Кроме того, мы улучшаем взгляд на акции Сбербанка и Совкомбанка до "Позитивного". Также мы понижаем наш взгляд на акции МКБ до "Негативного": ситуация с корпоративным кредитным риском в III квартале заметно ухудшилась. У нас сохраняется "Нейтральный" взгляд на акции Банка "Санкт-Петербург" и "Негативный" - на "Мосбиржу".

