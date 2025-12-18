"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку сектора недвижимости на рынке акций РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку сектора недвижимости на российском рынке акций, сообщается в стратегии аналитиков на 2026 год.

Потенциал роста, по мнению экспертов, составляет 45%.

Аналитики отмечают, что в IIIквартале 2025 года на фоне снижения ставок рынок оживился - объемы продаж новостроек выросли на 17% против снижения на 27% в I полугодии.

Оживление спроса наблюдается и в динамике объемов выдач ипотечных кредитов - в денежном выражении они вышли на уровень начала 2024 года, указывают они.

Часть девелоперов столкнулась с заметным давлением на маржинальность (МКПАО "Эталон Групп" ("Эталон")), другим, напротив, удалось повысить финансовую эффективность в непростых условиях (ГК "Самолет"), обращают внимание в "БКС МИ".

Также эксперты отмечают, что сектор остается наиболее чувствительным к снижению ключевой ставки Банка России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.