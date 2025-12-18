Снижение ставки ЦБ РФ в декабре 2025г может составить 50-100 б.п. - ПСБ

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 19 декабря 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Пока перспективы повышения ставок НДС оказывают ограниченное влияние на ценовую динамику, констатирует эксперт. Кроме того, отмечает он, растет вероятность, что из-за слабеющего спроса общий эффект налогового маневра на цены будет скромнее первичных прогнозов.

"Снижение годового уровня инфляции во второй половине декабря продолжится, и она еще более значимо отклонится от прогноза ЦБ. Это требует соответствующей корректировки ключевой ставки, иначе денежно-кредитные условия ужесточатся. Наш прогноз решения регулятора по ставке 19 декабря 2025 года без изменений - снижение на 50-100 б.п." - пишет Попов в материале ПСБ.

