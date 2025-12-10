Курс рубля продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань в среду - ПСБ

Курс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на торгах в среду с тяготением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Более того, отмечает эксперт в комментарии, китайская валюта может протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань, однако пока, на его взгляд, поводов для выхода вверх из обозначенного коридора нет.

Сдерживать ослабление рубля будут повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и ЦБ РФ, а также жесткая денежно-кредитная политика, полагает аналитик ПСБ.

