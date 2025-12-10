Рынок акций РФ попытается продолжить подъем в среду - ПСБ

Российский рынок акций попытается продолжить восходящую динамику на торгах в среду, чему может способствовать поддержка со стороны новостей по геополитике, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом, по его мнению, индекс Мосбиржи протестирует нисходящий тренд, берущий начало от максимумов года и октябрьские пики - район 2760-2770 пунктов.

"Целевым диапазоном для индекса на день видим 2700-2800 пунктов. Среди бумаг ожидаем преобладания покупок в акциях, чувствительных к геополитике, а также отдельных представителях потребсектора. При сохранении позитивной динамики в драгметаллах спрос сохранится в акциях "Норникеля" и "Полюса", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.