ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи

Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

Эмитент представил финансовую отчетность за III квартал 2025 года по МСФО.

Компания продолжила демонстрировать силу основного бизнеса, поступательно наращивая комиссионные доходы за счет активно развивающихся рынков (денежный рынок, облигации, деривативы) и своей экосистемы (доходы платформы "Финуслуги" выросли на 131,5%), констатирует эксперт.

"За 9М25 чистая прибыль Московской биржи составила 45,3 млрд руб., а ее поквартальная динамика остается уверенной. Это позволяет рассчитывать на выполнение нашего прогноза по чистой прибыли компании по итогам 2025 года на уровне 62 млрд рублей и рассматривать акции Мосбиржи как неплохую дивидендную историю, - пишет Локтюхов в обзоре. - При сохранении коэффициента выплат на уровне 75% дивиденды за 2025 год могут составить около 20,5 руб. (исходя из текущих котировок, ожидаемая нами дивидендная доходность составляет около 11,8%)".

"Отчетность подтверждает наш взгляд на компанию как историю плавного и устойчивого среднесрочного органического роста с неплохими дивидендными выплатами. Подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акций "Московской биржи" на горизонте двенадцати месяцев на уровне 245 руб., рекомендацию "покупать" сохраняем", - заключает аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.