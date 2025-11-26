Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций Озон Фармацевтики

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"Видим ускорение темпов роста выручки до 53% в 3К25, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого года, а также увеличение рентабельности EBITDA вследствие позитивного эффекта крепкого рубля на себестоимость", - отмечает эксперт.

Оборотный капитал находится под контролем, сократился до 64% от выручки за девять месяцев, а операционный денежный поток составил 43% от EBITDA. Коэффициент ЧД/EBITDA снизился до 0,9х, причем в чистый долг пока не включаются денежные средства от SPO.

"Мы расцениваем результаты как сильные. Опубликованные цифры подтверждают наши ожидания по году. Решение продать казначейский пакет в размере 1,1% не должно оказать сильного негативного влияния на котировки. Подтверждаем целевую цену в 64 рубля за акцию и рекомендацию "по рынку", - пишет Егазарян в материале банка.

