SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент опубликовал слабую отчетность за третий квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка.

Выручка и EBITDA оказались на 3% ниже их ожиданий, а вот чистая прибыль - на 30% хуже прогнозов из-за роста процентных расходов.

