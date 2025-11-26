.
26 ноября 2025 года 17:07
SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал слабую отчетность за третий квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка. Выручка и EBITDA оказались на 3% ниже их ожиданий, а вот чистая прибыль - на 30% хуже прогнозов из-за роста процентных расходов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
26 ноября 2025 года 18:45
Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил финансовую отчетность за III квартал 2025 года по МСФО. Компания продолжила... читать дальше
.26 ноября 2025 года 18:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. "Видим ускорение темпов роста выручки до 53% в 3К25, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого... читать дальше
.26 ноября 2025 года 17:40
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 3К25 по МСФО вышли лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты: чистая прибыль... читать дальше
.26 ноября 2025 года 16:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO до $6,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15%) на фоне ухудшения менеджментом компании прогнозов поставок и выручки на 4К25, сообщается в материале аналитиков. Эксперты... читать дальше
.26 ноября 2025 года 16:04
Катализаторов для роста котировок акций ПАО "Диасофт" на горизонте года не видно, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой. "Результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий как по темпам роста выручки,... читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:33
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Выручка эмитента за 9М25 превысила оценку аналитиков на 5%. Валовая прибыль и EBITDA выросли на 33%, а чистая прибыль... читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 193 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года по МСФО позитивно. Выручка биржи всего на 1%... читать дальше
.26 ноября 2025 года 14:28
Котировки палладия, вероятно, продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Спотовые цены на платину и палладий выросли в текущем году примерно на 70% и 54% соответственно, констатирует эксперт. По... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:59
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на текущем уровне, скорее всего, недооценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. "Мы расцениваем результаты эмитента за 3К25 в целом как нейтральные. Рост выручки нацеливает компанию на... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:35
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Китайский рынок в последние дни корректировался на фоне нескольких факторов: замедления... читать дальше
