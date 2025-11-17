Новый выпуск бондов Эталон-финанс может быть интересен при снижении купона вплоть до 19% - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск 2-летних облигаций АО "Эталон-финанс" серии 002P-04 может быть интересен при снижении ставки фиксированного ежемесячного купона вплоть до 19%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

Компания "Эталон-финанс" назначила на 18 ноября сбор заявок на размещение 2-летних облигаций серии 002P-04 на сумму не менее 1,5 млрд руб. Купонный период - месяц. Индикативная дюрация составляет 1,64 года. Ориентир по купону - не более 20,50% (YTM - 22,54%). Размещение запланировано на 21 ноября.

"Новый выпуск предполагает премию к кривой ОФЗ в 900 б.п., - указывают аналитики Александр Афонин и Эльдар Каров. - При этом наиболее длинный "фикс" "Эталон-финанс" с дюрацией 1,18 года торгуется со спредом 580 б. п. Таким образом, новая бумага предполагает довольно высокую премию к рынку и остается интересной при снижении купона вплоть до 19,00% (YTM - 20,75%)".

