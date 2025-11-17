SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций HeadHunter

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитков.

"HeadHunter показал финансовые результаты за 3К25 выше ожиданий, - пишут эксперты. - Результаты компании показывают высокий уровень контроля над бизнесом и качественного управления. По нашим прогнозам, за вторую половину года HeadHunter сможет выплатить дивиденд около 200-220 руб. на акцию, годовая дивдоходность - 16%".

