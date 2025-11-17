Акции Интер РАО остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе - "Финам"

Акции "Интер РАО" остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе, отмечается в материале аналитиков инвесткомпании "Финам".

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на перспективы российского электроэнергетического сектора на горизонте следующих 12 месяцев, - пишут эксперты. - Умеренные темпы экономического роста не обеспечивают выраженного спроса на бумаги сектора, а неопределенность в дивидендной политике компаний сектора дополнительно сдерживает интерес инвесторов".

Во второй половине 2025 года Банк России начал цикл снижения ключевой ставки, что частично улучшило финансовые условия для компаний сектора, однако аналитики считают, что уровень ставок по-прежнему остается высоким и лишь ограниченно снижает долговую нагрузку. При этом фундаментальные показатели отрасли остаются на хорошем уровне: рост тарифов поддерживает выручку, а энергопотребление постепенно восстанавливается после снижения в начале года.

"Мы продолжаем отдавать предпочтение акциям финансово устойчивых компаний со стабильной историей дивидендных выплат. В частности, к таким бумагам мы относим акции "Интер РАО", - отмечают стратеги "Финама". - Ключевым фактором инвестиционной привлекательности "Интер РАО" остается денежная кубышка, которая за период составила 431,5 млрд руб., а процентные доходы выросли на 13,5% (г/г) до 68,1 млрд руб. Учитывая осторожный подход Банка России к снижению ключевой ставки, мы ожидаем, что процентные доходы продолжат поддерживать прибыльность "Интер РАО" до конца 2025 года".

Среди слабых сторон акций компании аналитики выделяют невысокую норму дивидендных выплат, которая составляет лишь 25% чистой прибыли по МСФО.

Принимая во внимание масштабную инвестиционную программу энергохолдинга, эксперты не ожидают увеличения коэффициента выплат в ближайшие годы, что ограничивает дивидендную привлекательность бумаг "Интер РАО".

Целевая цена по акциям "Интер РАО" составляет 4,61 руб., что предполагает потенциал роста на 64,6% и рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.