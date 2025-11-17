"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Селигдар представил сильные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2025 года, - пишет эксперт. - Выручка и EBITDA показали сильный рост благодаря более высоким продажам и мировым ценам на золото, однако свободный денежный поток остался в отрицательной зоне. Ключевыми событиями в 2026 году, на наш взгляд, станут принятие новой дивидендной политики и постепенный выход месторождения "Хвойное" на полную мощность".

