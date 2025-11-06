"БКС МИ" повысил прогноз для цены золота до $3400/унц. на конец 2025 года

"БКС Мир инвестиций" повысил прогноз для цены золота до $3400 за тройскую унцию на конец 2025 года и до $4277/унц. - на 2026 год, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко.

"Помимо мировых центробанков, рекордный интерес к золоту теперь проявляют биржевые фонды (ETF), - отмечает эксперт. - В конце октября золото обновило рекорд, превысив отметку $4350/унц. Закрепиться на этом уровне не удалось, и в последние пару недель цены находятся в диапазоне $3900-4100/унц. На этом фоне пересматриваем прогноз цен на золото вверх: на 5% до $3400/унц. в 2025 году, на 22%, до $4277/унц. в 2026 году".

В 2026 году, по мнению Чуйко, золото продолжит дорожать, поскольку инвесторы будут и дальше сбегать от девальвации доллара и инфляции в золото как актив-диверсификатор. В данном случае золото хеджирует риск дальнейшего снижения доллара к корзине основных валют, указывает аналитик. Кроме того, золото - хедж против снижения реальных ставок и угрозы ускорения инфляции в случае увеличения монетарного или бюджетного стимулирования в развитых странах, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.