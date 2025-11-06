Вероятен рост индекса RGBI в диапазон 118-120 пунктов к концу текущего года - ПСБ

Закрепление индекса RGBI на отметке 116 пунктов открывает перспективы для восстановления к концу года в зону 118-120 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI вчера начал проторговывать уровень 116 пунктов на достаточно скудном новостном фоне в ожидании новых триггеров, - отмечает эксперт в комментарии. - Традиционная статистика по недельной инфляции из-за праздников будет опубликована только завтра вечером, что отразится на торгах ОФЗ только в понедельник. Также отсутствие аукционов госбумаг на текущей короткой неделе выступает поддерживающим фактором для рынка. На следующей неделе рассчитываем на поддержку со стороны погашения выпуска ОФЗ 26229 на 450 млрд руб. (12 ноября)".

По мнению эксперта, пока на рынке госдолга реализуется сценарий проторговки и закрепления индекса RGBI на уровне 116 пунктов с перспективой восстановления до конца года в зону 118-120 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.