Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг - ПСБ
06 ноября 2025 года 10:51
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Сохраняем наш целевой диапазон на четверг, ожидая продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500 - 2570 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что в ходе сессии, при сохранении давления на акции со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу данного коридора, которая выступает для рынка ближайшей технической поддержкой. При этом рынок продолжит движение на фоне низких объемов - в рамках короткой недели часть инвесторов заняла выжидательную позицию. Из ключевых событий четверга выделим резюме обсуждения ключевой ставки от Банка России". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
