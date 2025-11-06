.
06 ноября 2025 года 09:48
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста - ПСБ
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста, говорится в комметарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. В среду рубль перешел к ослаблению по отношению к основными мировым валютам, напоминает аналитик. Это позволило юаню не только отыграть потери понедельника, но и закрепиться выше уровней закрытия предыдущей недели. По итогам дня китайская валюта прибавила 2,1%, закончив сессию чуть ниже 11,4 рубля. "Ожидаем в четверг продолжения движется пары юань/рубль в нашем краткосрочном целевом диапазоне 11-11,5 рубля, - отмечает эксперт. - При этом в ходе сессии китайская валюта может сместиться к его верхней границе, которая выступает ближайшим сопротивлением, и протестировать ее. С технической точки зрения в рамках вчерашней сессии юань вышел вверх из нисходящего канала, берущего начало от максимумов сентября, что говорит в пользу возобновления среднесрочного роста. Подтверждением пробоя станет выход китайской валюты выше 11,5 рубля, а технической целью выхода из канала может стать район 12-12,2 рубля".
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ/ЮАНЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
