Рынок акций остается во власти геополитики - "БКС МИ"

Российский рынок акций остается во власти геополитики, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Индекс Мосбиржи скорректировался в среду, потеряв 0,77% к финишу вечерней сессии, - отмечает аналитик Альберт Короев. - Рынок буквально двигают геополитические заявления, при этом инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий, судя по низким оборотам. Вчера объем торгов подрос от минимумов года до 59 млрд руб., оставаясь заметно ниже месячного среднего. В понедельник мы наблюдали позитивную реакцию на заявления Дональда Трампа, но уже в среду обратное движение вызвали комментарии членов Совбеза РФ, обеспокоенных возможными перспективами ядерных испытаний США".

Техническая картина по индексу Мосбиржи, на взгляд эксперта, существенным образом не изменилась - пока удается удерживать отметку 2500 пунктов, сохраняются шансы на дальнейшее восстановление в направлении 2600 и, скорее, даже 2650, считает Короев.

