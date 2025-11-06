Потенциал роста акций Х5 составляет 32% на горизонте года - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) составляет 32% на горизонте года, отмечается в комментарии аналитика сервиса "Т-Инвестиции"Александра Самуйлова.

Компания недавно опубликовала результаты за третий квартал 2025 года. Итоги совпали с ожиданиями экспертов сервиса:

- "ИКС 5" сохраняет рост выручки, однако демонстрирует снижение рентабельности по EBITDA (-1 п.п. год к году);

- чистая прибыль в третьем квартале снизилась на 20%, а рентабельность по показателю сократилась на 1,2 п.п.;

- долговая нагрузка X5 сохранилась вблизи уровней второго квартала и составила 1,04x по показателю чистый долг/EBITDA (IAS17).

По прогнозам аналитиков сервиса, дивиденды за девять месяцев 2025 года составят около 206 рублей на акцию (8,2% доходности). Совокупные выплаты в ближайшие 12 месяцев могут обеспечить инвесторам порядка 12% доходности к текущим ценам. Это самый высокий показатель в секторе ритейла, подчеркивает Самуйлов.

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать" на фоне текущей недооценки X5 по мультипликаторам и наиболее высокой ожидаемой дивидендной доходности в секторе, - указывает эксперт. - Ожидаем переоценку рынком по мере снижения ключевой ставки. Потенциал роста котировок на горизонте года мы оцениваем на уровне 32%, а совокупную доходность с учетом дивидендов в 44%".

