"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 306,84 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 306,84 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,76%, стоп-приказ: 274,82 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

Несмотря на формальный рост прибыли, фундаментальные показатели, на взгляд аналитиков, демонстрируют структурное замедление: розничный кредитный портфель растет лишь на 2% с полной зависимостью от государственной ипотеки, а потребительское кредитование сократилось на 11% из-за регуляторного давления.

Стоимость риска выросла до 1,5% при увеличении резервов на 80%, а комиссионные доходы практически не растут. Технологические инвестиции не окупаются - рост операционных расходов на 14% опережает финансовые результаты. По мнению экспертов "Финама", банк приближается к пределу рентабельности в условиях исчерпания моделей роста.

"С технической точки зрения актив сформировал долгосрочный боковой канал после коррекции, демонстрируя ценовую стабильность. Котировки устойчиво удерживаются между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, формируя зону накопления. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 274,82 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,09", - указывают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.