"Финам" подтверждает рейтинг акций Visa на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $380 за штуку, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил неплохой отчет за 4-й квартал 2025 финансового года, - отмечает эксперт. - Баланс компании остается прочным. Visa завершила 4-й финквартал, имея на счетах $20,05 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $25,17 млрд (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет около 0,2х). В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $6,24 млрд, направила $389 млн на капвложения, выкупила с рынка 14 млн собственных акций за $4,94 млрд и выплатила акционерам $1,15 млрд в виде дивидендов. Совет директоров Visa повысил размер квартального дивиденда на 13,6% до 67 центов на акцию (дивдоходность 0,8%)".

В 2026 фингоду Visa ожидает роста выручки и скорректированного EPS диапазоне 10-11% (low-double-digit), подчеркивает Додонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.