ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5740 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5740 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Яндекс" отчитался за третий квартал 2025 года по МСФО:

- Выручка: 366,1 млрд руб. (+32% г/г);

- Скорр. EBITDA: 78,1 млрд руб. (+43% г/г);

- Скорр чистая прибыль: 44,7 млрд руб. (+78% г/г).

"Положительно оцениваем представленные данные: результаты оказались выше ожиданий рынка по выручке и EBITDA, - пишет эксперт. - В третьем квартале компания провела ресегментацию бизнеса, что улучшит прозрачность и позволит более точно оценивать потенциал развития того или иного сегмента".

Поиск и портал, сервисы объявлений, устройства и Алиса теперь объединены в сегмент "Поисковые сервисы и ИИ" (38% выручки), а райдтех, е-ком, доставка и др. - в сегмент "Городские сервисы" (55% выручки), отмечается в комментарии. Оба сегмента показали рост финпоказателей: выручка зрелых поисковых сервисов и ИИ выросла на 9% г/г, скорр. EBITDA также прибавила 9% г/г.

"Яндекс" на этом фоне повысил прогноз по скорр. EBITDA на этот год - до 270 млрд руб. с 250 млрд руб., анонсированных ранее. Ожидания по темпам роста выручки на этот год остались прежними - свыше 30%.

"Яндекс" выигрывает за счет высокого уровня диверсификации бизнеса, сдерживает рост расходов и удерживает долговую нагрузку на низком уровне", - указывает Крылова.

