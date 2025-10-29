Санкции ухудшают среднесрочные перспективы акций ЛУКОЙЛа - "Велес Капитал"

Санкции ухудшают среднесрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"ЛУКОЙЛ" вместе с "Роснефтью" на прошлой неделе попал под новые американские санкции, что привело к падению котировок до минимума с июля 2023 года, отмечает эксперт. Фундаментальные краткосрочные и среднесрочные перспективы "ЛУКОЙЛа" на данный момент представляются Кожуховой неопределенными и, по ее мнению, будут зависеть от развития событий и, в частности, продажи компанией своих зарубежных активов, которая может повлиять в том числе на выплату дивидендов.

"С технической точки зрения акции "ЛУКОЙЛа" вышли из зоны краткосрочной перепроданности, а при улучшении общерыночных настроений могут развить коррекционный отскок как минимум в район 5900 руб. для снятия в том числе среднесрочной перепроданности, - указывает стратег инвесткомпании. - При отсутствии фундаментальных улучшений среднесрочные перспективы акций стали более медвежьими с рисками закрепления котировок ниже 5000 руб. и последующего обновления минимумов 2023 года (3800 руб) и 2022 года (3019,50 руб), если цены на нефть не вернутся к росту, а геополитический фон не улучшится".

