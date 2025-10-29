"Финам" подтверждает рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals на уровне "держать" с прогнозной стоимостью $585 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 10,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции биотехнологической компании после публикации финансовых результатов за III квартал 2025 года подскочили на 11,8% за одну сессию, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Regeneron отчиталась с превышением прогнозов и по выручке, и по чистой прибыли, при этом чистая прибыль превысила ожидания на крупную величину, что спровоцировало ралли акций. Вместе с тем игроки упустили из внимания некоторые неблагоприятные новости по части пайплайна, в частности отказ FDA одобрить новую форму препарата Eylea из-за несоответствий на производстве у подрядчика".

Эксперт полагает, что реакция игроков на отчетность компании была гипертрофированной, и в краткосрочной перспективе бумага может умеренно скорректироваться. После скачка Regeneron торгуется с премией в размере 10,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S, P/S и EV/EBITDA (NTM).

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, ведущая исследования в таких сферах медицины, как кардиология и метаболические заболевания, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания и иммунология, онкология, гематология, офтальмология и редкие заболевания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.