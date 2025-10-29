Вероятен дальнейший рост котировок акций Норникеля - "Т-Инвестиции"

Вероятен дальнейший рост котировок акций ГМК "Норильского никеля", полагает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Ахмед Алиев.

"Фьючерсы на медь на Лондонской товарной бирже выросли до $11 136 за тонну. Это рекордная цена для металла за всю историю. Медь - первая в корзине металлов "Норникеля". По нашим оценкам, она обеспечивает около 30% выручки компании. Мы полагаем, что бумага не отыграла ралли в металле, и ожидаем дальнейшего роста котировок акций", - пишет эксперт в комментарии.

