Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

"Эмитент выпустил сильную отчетность за третий квартал текущего года по МСФО. Почти все основные показатели превысили наши ожидания и консенсус аналитиков", - отмечает эксперт.

