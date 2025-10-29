"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Объем закупок Гохрана алмазов у "АЛРОСА" будет небольшим, так как Минфин "в целом конструктивно" оценивает текущее состояние алмазного рынка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Умеренно позитивная новость. На фоне отраслевого кризиса дополнительная поддержка государства положительно повлияет на компанию. Но сохраняем "негативный" взгляд. Бумаги "АЛРОСА" по-прежнему торгуются со спотовым мультипликатором Р/Е выше 20х, что более чем втрое выше исторических средних значений. Ввиду неясных перспектив на рынке алмазов такая оценка, по нашему мнению, выглядит высокой", - пишут эксперты инвесткомпании.

